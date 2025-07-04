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有人偷餵...野犬下海攻擊老翁致死引公憤 居民建議政府「全面撲殺」

聯合報／ 記者巫鴻瑋王昭月／高雄即時報導

高雄永安區昨發生游泳老翁遭3隻野犬攻擊溺水身亡憾事，造成當地居民人心惶惶，里長指3隻肇事浪犬，有如「通緝犯」在村落流竄，何時出沒不得而知，先前已發生多次野犬咬傷人事件，這次竟咬死人！目前只能請居民攜帶棍棒自保，建議市府將永安區所有浪犬「全面撲殺」。

永新漁港鑽石沙灘素來是民眾散步、戲水的休閒去處，昨午傳出蔡姓老翁於海中遭流浪犬群襲擊，不幸喪命。目擊者指出，海面上至少有3隻黑狗對蔡翁展開攻擊，導致老翁頭部與身軀多處撕裂傷，進而溺水。老翁生前獨居，與身障女兒相依為命，消息傳開，親友悲痛震驚。

當地居民反映，石斑路與港區周邊野狗成群結隊早已成常態，晨昏成群遊走，可惡的是，常有人偷偷來餵狗，造成浪犬繁殖，抓不勝抓。

「這些浪犬簡直獸性大發」，在地新港里長何應成說，全里流浪犬數量恐上百，偷餵、放生亂象叢生，前年已有傷人事件，上月更有男居民耳朵遭咬重傷，至今仍住院，連日來接連傳出泳客與路人遭狗隻追咬，庄頭瀰漫恐慌氣氛。他已向老人家宣導，「出門須帶棍棒自保」，不然請政府讓大家一人配一支獵槍較快。

何應成嘆，愛狗人士反對浪犬安樂死、禁止撲殺，導致無人收容的浪犬四處流竄，危及民眾安全。而政府推動親水政策，卻無適當管制與防護，讓海域有野狗群聚，釀成悲劇，更加諷刺。建議政府對永安區浪犬「全面撲殺」，別再讓人命付出代價。

高雄永安區永新漁港發生野犬咬人致死事件，居民人心惶惶。記者王昭月／翻攝
高雄永安區永新漁港發生野犬咬人致死事件，居民人心惶惶。記者王昭月／翻攝

流浪犬 溺水

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