聽新聞
0:00 / 0:00
有人偷餵...野犬下海攻擊老翁致死引公憤 居民建議政府「全面撲殺」
高雄永安區昨發生游泳老翁遭3隻野犬攻擊溺水身亡憾事，造成當地居民人心惶惶，里長指3隻肇事浪犬，有如「通緝犯」在村落流竄，何時出沒不得而知，先前已發生多次野犬咬傷人事件，這次竟咬死人！目前只能請居民攜帶棍棒自保，建議市府將永安區所有浪犬「全面撲殺」。
永新漁港鑽石沙灘素來是民眾散步、戲水的休閒去處，昨午傳出蔡姓老翁於海中遭流浪犬群襲擊，不幸喪命。目擊者指出，海面上至少有3隻黑狗對蔡翁展開攻擊，導致老翁頭部與身軀多處撕裂傷，進而溺水。老翁生前獨居，與身障女兒相依為命，消息傳開，親友悲痛震驚。
當地居民反映，石斑路與港區周邊野狗成群結隊早已成常態，晨昏成群遊走，可惡的是，常有人偷偷來餵狗，造成浪犬繁殖，抓不勝抓。
「這些浪犬簡直獸性大發」，在地新港里長何應成說，全里流浪犬數量恐上百，偷餵、放生亂象叢生，前年已有傷人事件，上月更有男居民耳朵遭咬重傷，至今仍住院，連日來接連傳出泳客與路人遭狗隻追咬，庄頭瀰漫恐慌氣氛。他已向老人家宣導，「出門須帶棍棒自保」，不然請政府讓大家一人配一支獵槍較快。
何應成嘆，愛狗人士反對浪犬安樂死、禁止撲殺，導致無人收容的浪犬四處流竄，危及民眾安全。而政府推動親水政策，卻無適當管制與防護，讓海域有野狗群聚，釀成悲劇，更加諷刺。建議政府對永安區浪犬「全面撲殺」，別再讓人命付出代價。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言