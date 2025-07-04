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影／台南飲料店打工女騎車外送撞上橫過路面堆高機身亡

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市學甲3日上午一名20歲飲料店打工沈姓女外送員，騎機車送飲料行經174線公路途中，撞上木材行24歲陳姓工人駕駛橫越馬路的堆高機機牙，當場彈飛，有戴安全帽頭部仍重創無生命跡象，送醫宣告不治，肇責學甲分局報檢察官調查中。

學甲分局宅港派出所指出，車禍地點在學甲中洲里。陳酒測值0，駕駛堆高機由木材行門口穿越174線往北行駛，撞上沿174線西向東行駛沈女機車。初步研判，陳男涉嫌行穿道路未依規定讓車，沈女未注意車前狀態。

死者住下營區，在學甲飲料店打工，案發時騎機車外送飲品。警方表示，依據「道路交通管理處罰條例」規定堆高機不得在一般道路行駛，且應確實禮讓一般車輛。警方已報請報請檢方相驗調查釐清肇責。

台南飲料店打工女騎車外送撞上橫過路面堆高機身亡。圖／讀者提供
台南飲料店打工女騎車外送撞上橫過路面堆高機身亡。圖／讀者提供

外送員 打工

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