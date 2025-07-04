影／台南飲料店打工女騎車外送撞上橫過路面堆高機身亡

台南市學甲3日上午一名20歲飲料店打工沈姓女外送員，騎機車送飲料行經174線公路途中，撞上木材行24歲陳姓工人駕駛橫越馬路的堆高機機牙，當場彈飛，有戴安全帽頭部仍重創無生命跡象，送醫宣告不治，肇責學甲分局報檢察官調查中。

學甲分局宅港派出所指出，車禍地點在學甲中洲里。陳酒測值0，駕駛堆高機由木材行門口穿越174線往北行駛，撞上沿174線西向東行駛沈女機車。初步研判，陳男涉嫌行穿道路未依規定讓車，沈女未注意車前狀態。