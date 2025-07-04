聽新聞
0:00 / 0:00
影／台南飲料店打工女騎車外送撞上橫過路面堆高機身亡
台南市學甲3日上午一名20歲飲料店打工沈姓女外送員，騎機車送飲料行經174線公路途中，撞上木材行24歲陳姓工人駕駛橫越馬路的堆高機機牙，當場彈飛，有戴安全帽頭部仍重創無生命跡象，送醫宣告不治，肇責學甲分局報檢察官調查中。
學甲分局宅港派出所指出，車禍地點在學甲中洲里。陳酒測值0，駕駛堆高機由木材行門口穿越174線往北行駛，撞上沿174線西向東行駛沈女機車。初步研判，陳男涉嫌行穿道路未依規定讓車，沈女未注意車前狀態。
死者住下營區，在學甲飲料店打工，案發時騎機車外送飲品。警方表示，依據「道路交通管理處罰條例」規定堆高機不得在一般道路行駛，且應確實禮讓一般車輛。警方已報請報請檢方相驗調查釐清肇責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言