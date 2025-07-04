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影／台南北區智慧停車柱連遭砸毀 警拘提50歲男至少犯下10案

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市北區東豐路及小東路一帶共計16支智慧停車柱，近期遭人以石塊等硬物砸毀，台南市警五分局成立專案小組，沿線調閱數十支監視器畫面後交叉比對，最終鎖定50歲劉姓男子，昨晚拘提到案。據清查，劉男在轄區至少涉及10起相關案件，造成損失高達54萬元。

五分局近期陸續接獲民眾報案，指位在東豐路及小東路一帶，共計16支智慧停車柱遭人以石塊、磚塊等硬物砸毀，造成市容受損，並嚴重影響智慧停車系統的正常運作，造成民眾諸多不便。

警方為迅速查明案情立即成立專案小組，啟動「鷹眼追緝」行動。不僅針對案發現場進行地毯式勘查，仔細蒐集相關證據，更調閱沿線數十支監視器畫面，透過影像交叉比對與行為模式分析，最終鎖定一名居無定所的劉男涉有重嫌。

然而，劉男行蹤飄忽不定，增加查緝難度，警方隨即擴大調閱範圍，掌握其經常出沒地點，並依法寄發通知書，敦促他盡速到案說明。惟他對警方通知置若罔聞，且未於限期內出面應訊。

警方指出，為防止他持續作案，依法報請台南地檢署核發拘票，並在掌握其行蹤後，將他拘提到案。據清查，除智慧停車柱，劉男近期以來，在轄區內已涉及破壞ATM、加油箱等相關案件，至少有10件，造成損失高達54萬元。

警方表示，劉男行為已觸犯刑法第354條毀損罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或罰金。另外劉男恐將面臨民事求償責任，而本案中高達54萬元維修與重置費用，受害公司可依法求償。

據清查，劉男在轄區至少涉及10起相關案件，造成損失高達54萬元。圖／讀者提供
據清查，劉男在轄區至少涉及10起相關案件，造成損失高達54萬元。圖／讀者提供
台南北區東豐路及小東路一帶近期遭人以石塊等硬物砸毀，台南市警五分局沿線調閱監視器畫面後交叉比對，最終鎖定50歲劉姓男子，昨晚拘提到案。圖／讀者提供
台南北區東豐路及小東路一帶近期遭人以石塊等硬物砸毀，台南市警五分局沿線調閱監視器畫面後交叉比對，最終鎖定50歲劉姓男子，昨晚拘提到案。圖／讀者提供

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