高雄浪犬海上咬死人！「愛媽」拿雞頭餵狗 被逮求情：大人不記小人過

高雄市永安區接連發生流浪犬攻擊民眾，昨更釀成游泳老翁不幸被浪犬在海中包圍撕咬溺斃身亡，居民透露當地「浪犬成患」，動保處抓不完，還有民眾直擊有愛狗人士趁半夜傾倒「雞頭」餵養浪犬，造成浪犬大量聚集搶食、繁殖。

當地新港里長何應成指出，愛狗的愛媽們都是趁傍晚或大半夜開車前來，直接在魚塭旁傾倒處理雞肉後剁下來剩餘的「雞頭」，就擺在路旁，有「愛媽」當場被逮正著，還不斷求情希望「大人不記小人過」，讓居民憤怒斥責「已經抓到第3次了！」，「愛媽」任意餵養的行為早就不是第一次。

據了解，當地因有「愛媽」將食餘、飼料餵給流浪犬，造成流浪犬大量聚集繁殖，動保處今年就已經在該處抓到51隻流浪犬，但少數對人類警覺性較高、有敵意的浪犬反而難以捕捉，行動更為敏捷，且上周才同樣傳出有泳客遭攻擊，動保處在一周之內就抓了29隻流浪犬，但仍無法阻止悲劇，昨天造成老翁遭浪犬圍攻喪命。