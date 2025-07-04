台南68歲男路口違停害命 高風險駕駛上榜...3年不得考照

台南市交通局交通事件裁決中心今天公布第11波高風險駕駛事件名單，計15案、15人。當中，一名汽車駕駛人因違停於路口轉彎處，間接導致一起死亡車禍，不僅遭公告為高風險駕駛人，亦被吊銷駕照，3年內不得重新考照。

交通局指出，高風險駕駛行為不僅限於事故主責者，只要明顯違規並造成死亡事故，同樣納入公告對象。此次名單中，一名林姓駕駛人將汽車違停於行人穿越道上，致一輛右轉大貨車與直行機車發生擦撞，機車乘客送醫不治。該起違停行為，被認定具有高度風險，列入高風險駕駛事件。

根據公布資料，68歲林男去年11月28日在六甲區和平里忠孝街106號與仁愛街口（北極殿前路口），於路口10公尺內停車，違反道路交通安全規則致人死。

交通局表示，本次公布的15案違規地點分布於新營區4件、六甲區3件，其餘分別為將軍區2件、中西區、永康區、新化區、官田區、西港區、下營區各1件，涉及駕駛均因違規肇事致死，駕照遭吊銷，3年內不得重新考領。

南市府自2023年8月11日施行「高風險駕駛事件資訊公開作業原則」，針對汽車駕駛人因違反交通法規肇事致人重傷或死亡，或涉及重大交通違規者，於裁決處分確定後，經去識別化處理，在交通局網站「高風險駕駛事件公布專區」公開相關資訊。