不爽女友被店貓抓傷…竟返店踹爆貓籠、貓咪指甲斷裂 男子吃1.5萬罰單

新北市一名黃姓女飼主日前於三重區三民路附近騎樓遛狗，突遭髮廊店店貓攻擊，回家向呂姓男友抱怨，不料呂男聽完就暴怒衝回店家，發現店家所飼貓隻在貓籠裡，狠踹了2腳，造成貓籠變形、貓咪前指腳趾受傷。動保處獲報後釐清案情，呂男除了要面臨民事賠償，也依動保法開罰1萬5千元。

此案為黃女向呂男訴苦，遛狗時經過店家門口遭店貓攻擊腿部抓傷，不料呂男聽完後立即回到店家，發現店家所飼貓隻在貓籠裡，逕直走到貓籠狠踹2腳，造成貓籠變形、貓咪受傷，並因受驚嚇在貓籠亂竄，導致貓籠附近皆是血跡，當下店家及店員嚇傻，隨後至警局報案及提出民事求償。貓咪飼主隨即帶著貓前往動物醫院檢查治療，發現貓的指甲脫落流血、前肢大拇指撕裂傷等傷害。

動保處接獲通報後，隨即約談呂男及調閱監視器影片釐清案情。呂男表示，因店貓攻擊女友造成女友右後腿受傷，憤怒之下前往店家，進入店家養貓處，並踢了2次貓籠。

動保處表示，本次事件後該貓隻已被飼主用籠子關好，不敢再讓貓逃出店外，貓隻飼主因管理不當以致路人受傷，依新北市動物保護自治條例裁罰3千元，但民眾報復性行為也不可取，依據動保法第6條推定，開罰飼主男友1萬5千元，還要面臨民事賠償，得不償失。