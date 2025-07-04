浪犬海中咬死老翁！狗學校校長：浪犬有野性獵性結黨易攻擊落單長者

高雄市永安區永新漁港昨1名前往游泳的蔡姓老翁，在海中遭到至少3隻流浪犬襲擊，翁慘遭咬傷溺水身亡。嘉義市黎明狗學校校長蔡慶榮說，野狗在海中逞凶還是第一次，研判野狗是2歲以上成熟的土狗，具野性及獵性，常成群結黨，易攻擊落單長者、小孩，海中老翁如同小鹿遭攻擊。

蔡慶榮說，在陸地上遇到野狗作勢攻擊，記得馬上蹲下來，用手作勢拿石頭丟擲嚇狗，會產生嚇阻作用，保護自己不受攻擊，在海中遇到野狗作勢攻擊，最好能夠「發狂式大聲喊叫」嚇狗，如此，也會產生嚇阻作用，保護自己不受攻擊。

蔡慶榮指出，具野性及獵性，常成群結黨野狗，大多是2歲以上成熟的土狗，在野外自生自滅，易攻擊落單長者、小孩，最好不要落單，狗是聰明動物，在野外遇到狗作勢攻擊，要展現氣勢、聲勢、動作壓過狗，狗自會知難而退。

60多歲蔡慶榮大半輩子訓犬為生，18歲投入訓犬，25歲取得訓犬師證書，訓犬逾200隻，曾任嘉縣警犬隊教官的他，成立狗戲團，雜技表演超逗趣，到處受邀表演，還上電視節目作秀，他的狗明星大都是被棄養或受虐的流浪狗，每隻狗跟他都有感人的結緣故事