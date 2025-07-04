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五金百貨前狂撞路邊汽車 現場畫面曝光

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園中壢區昨(3)日下午16時25分許發生一起離奇的車禍，54歲許姓男子當時駕駛自小客車行經中園路二段往中園路，在一間五金百貨前，不明原因撞上停在路邊的多部車輛，現場一片混亂。中壢警分局獲報到場處理，所幸現場無人受傷。

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許姓男子當時駕駛自小客車行經中園路二段往中園路，在一間五金百貨前，不明原因撞上停在路邊的多部車輛。圖：讀者提供

中壢交通中隊表示，警方昨日下午獲報在中園路有交通事故發生，立即派員前往。根據警方了解，許男駕駛自小客車沿中園路二段往中園路直行於外側車道，先撞上路旁停放之車輛後，再波及一旁停放之2輛汽車，現場無人傷亡。經警方實施酒測檢查，許男酒測值為0。詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

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許男先撞上路旁停放之車輛後，再波及一旁停放之2輛汽車，現場無人傷亡。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰呼籲，民眾駕車應養足精神再上路，並隨時注意車前狀況，以維護自身及其他用路人安全。

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現場一片混亂，所幸無人傷亡。圖：讀者提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：五金百貨前狂撞路邊汽車 現場畫面曝光

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