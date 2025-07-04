影／三重毒蟲搶奪84歲老奶奶 從後竹圍公園逃到碧華公園被捕
新北市三重區自強路三段的後竹圍公園，上周六有1名84歲老婦人遭歹徒搶走側背包，警方獲報擴大調閱監視器追查，2小時內在1.5公里外的溪尾街碧華公園逮到周姓嫌犯，在他身上搜出海洛因毒品。
老婦人6月28日上午8時33分左右，坐在後竹圍公園椅子休息、與人聊天，突然被1名陌生男子從後方騎單車靠近，伸手強行扯下她身上的黑色側背包，快速騎車離去。
警方獲報趕抵，調閱監視器辨識嫌犯衣著、長相等特徵，沿逃逸路線擴大派員搜索，上午9時40分在碧華公園發現行蹤，立即壓制逮捕46歲周姓男子，除了取回老婦人的背包，並在犯嫌隨身包包起獲1包海洛因0.4公克、用過的注射針筒1支。
周男警詢後被依搶奪罪嫌、違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，檢察官訊後聲請羈押獲准。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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