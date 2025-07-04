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11學生相約宜蘭金岳瀑布戲水 1北部高職應屆畢業生傳溺水殞命

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11學生相約宜蘭金岳瀑布戲水 1北部高職應屆畢業生傳溺水殞命

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣政府消防局昨日下午2時許接獲民眾報案求援，金岳瀑布有1人溺水。記者林佳彣／翻攝
宜蘭縣政府消防局昨日下午2時許接獲民眾報案求援，金岳瀑布有1人溺水。記者林佳彣／翻攝

暑假甫開始，宜蘭南澳鄉金岳瀑布昨天下午就傳出溺水意外。北部一行11名學生騎車南下遊玩，其中18歲何姓死者是北部應屆畢業高職生，未著救生衣、疑似不諳水性而發生意外，警消獲報到場，送醫搶救仍宣告不治，檢方今天將相驗遺體，詳細原因有待後續釐清。

消防局昨日下午2時許接獲民眾報案求援，金岳瀑布有1人溺水。觀音分隊抵達後，現場何姓男子無生命徵象，經實施CPR（心肺復甦術）急救，並送往蘇澳榮民醫院急救仍不治。

據悉，18歲何姓死者是北部高職生，與同校10名友人均為應屆畢業，另有1名他校友人共9男、2女，相約7月2日從北部騎車南下宜蘭三天兩夜遊，昨天意外發生為旅程第二日。

據了解，事發地點在金岳瀑布第二層，當時何男未著救生衣，疑似不諳水性而發生意外。地方人士表示，金岳瀑布時有渦旋或暗流，建議應有專業人士陪同前往並身著救生衣，以保障人身安全。

暑假甫開始，宜蘭縣南澳鄉金岳瀑布昨天下午就傳出溺水意外。記者林佳彣／翻攝
暑假甫開始，宜蘭縣南澳鄉金岳瀑布昨天下午就傳出溺水意外。記者林佳彣／翻攝
宜蘭縣政府消防局昨趕抵金岳瀑布，將男子送往蘇澳榮民醫院急救仍不治。記者林佳彣／翻攝
宜蘭縣政府消防局昨趕抵金岳瀑布，將男子送往蘇澳榮民醫院急救仍不治。記者林佳彣／翻攝
宜蘭縣政府消防局昨趕抵金岳瀑布，為何姓男子CPR急救，並送往蘇澳榮民醫院急救仍不治。記者林佳彣／翻攝
宜蘭縣政府消防局昨趕抵金岳瀑布，為何姓男子CPR急救，並送往蘇澳榮民醫院急救仍不治。記者林佳彣／翻攝
暑假甫開始，宜蘭縣南澳鄉金岳瀑布昨天下午就傳出溺水意外。記者林佳彣／翻攝
暑假甫開始，宜蘭縣南澳鄉金岳瀑布昨天下午就傳出溺水意外。記者林佳彣／翻攝

南澳 宜蘭 溺水

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