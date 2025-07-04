高雄深夜街頭鬥毆3打1 警方查出起因是「刷卡換現金」沒錢還

高雄市苓雅區昨天深夜發生街頭鬥毆事故，謝姓男子夥人3打1涉嫌毆打白姓男子，謝並拿安全帽砸白男頭部，警方到場逮捕謝等3人，查出原來是為了「刷卡換現金」糾紛，白男沒還錢，動手傷人，全案依殺人未遂等罪嫌移送法辦。

警方了解，謝姓男子（30歲）日前與白姓男子（50歲）到高雄市鳳山區某賣場，白男請謝男刷信用卡，向賣場購買商品儲值卡，共刷購13萬元儲值卡，說好事後白男再還現金給謝，但是，後來謝男催促白男還錢，白男沒還錢，謝男便向鳳山警分局，控告白男詐欺。

雙方事後相約協商還錢，昨天深夜11時50分許，謝男帶朋友曾姓（50歲）、陳姓（40歲）、郭姓（49歲）等3男子，一同到高雄市苓雅區四維四路與永泰路口，與白男協商還錢，不料談判破裂，謝男等人涉嫌聯手毆打白男，謝男並持安全帽砸白男頭部，致白男身體多處擦挫傷。