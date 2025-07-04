快訊

豐原五口之家命案 王家長女美容師同學店面大門深鎖、人失聯

11學生相約宜蘭金岳瀑布戲水 1北部高職應屆畢業生傳溺水殞命

3黑狗海中露頭...高雄老翁遭浪犬攻擊溺斃留身障女 在地人心惶惶

聽新聞
0:00 / 0:00

3黑狗海中露頭...高雄老翁遭浪犬攻擊溺斃留身障女 在地人心惶惶

聯合報／ 記者巫鴻瑋王昭月／高雄即時報導

高雄市永安區永新漁港昨一名前往游泳的蔡姓老翁在海中遭到至少3隻流浪犬襲擊，至少有3隻黑色犬隻在海中露出頭。老翁慘遭咬傷溺水身亡，留下家中相依為命的身障女兒，親友們接惡耗趕到醫院全都不敢相信浪犬會在海中咬死人，希望能釐清真相、查清老翁死因。

老翁遭襲擊的位置就位於永新漁港旁的鑽石沙灘，是不少民眾休閒前往散步甚至戲水的景點，昨天傳出老翁遭狗追到海中攻擊後，已讓居民人心惶惶不敢前往港區、沙灘公園散步，但附近居民也指出，當地石斑路上常常可見成群結隊的野狗出沒。

據了解，當地因有民眾會將食餘、飼料餵給流浪犬，造成流浪犬大量聚集繁殖，動保處今年就已經在該處抓到51隻流浪犬，但少數對人類警覺性較高、有敵意的浪犬反而難以捕捉，行動更為敏捷，且上周才同樣傳出有泳客遭攻擊。

動保處在一周之內就抓了29隻流浪犬，但仍無法阻止悲劇，蔡姓老翁每天下午都固定會前往海泳，昨僅著一條紅色泳褲下海後，就在海中遭流浪犬包圍撕咬，造成頭、身軀大面積咬傷，並因此溺水，送醫不治。

蔡翁雖育有兒女，但平時只與身障的女兒同住，兒子則遠在外地，日常都是由蔡翁與女兒相伴，除了固定巡視魚塭外，生活十分簡單，昨惡耗傳出後，老翁的姪子第一時間趕到醫院，對於老翁在海中被惡犬咬死感到非常不解及震驚，而老翁的兒子接獲訊息後，也立即從澎湖趕回台灣。

永新漁港浪犬攻擊泳客畫面，至少有3隻黑色犬隻在海中露出頭。記者巫鴻瑋／翻攝
永新漁港浪犬攻擊泳客畫面，至少有3隻黑色犬隻在海中露出頭。記者巫鴻瑋／翻攝

流浪犬

延伸閱讀

翁遭3犬撕咬溺水亡！高雄永安浪犬攻擊泳客非首次 當地居民人心惶惶

疑遭野犬撲狂撕咬！高雄76歲翁海中游泳時被攻擊 送醫不治

中油三接潛水員溺斃 現場停工、職安調查開罰

5月才接手照顧孫…豐原7旬翁今墜樓亡、孫溺斃 社會局：未接獲通報

相關新聞

11學生相約宜蘭金岳瀑布戲水 1北部高職應屆畢業生傳溺水殞命

暑假甫開始，宜蘭縣南澳鄉金岳瀑布昨天下午就傳出溺水意外。北部一行11名學生騎車南下遊玩，其中18歲何姓死者是北部應屆畢業...

3黑狗海中露頭...高雄老翁遭浪犬攻擊溺斃留身障女 在地人心惶惶

高雄市永安區永新漁港昨一名前往游泳的蔡姓老翁在海中遭到至少3隻流浪犬襲擊，至少有3隻黑色犬隻在海中露出頭。老翁慘遭咬傷溺...

浪犬海中咬死老翁！狗學校校長：浪犬有野性獵性結黨易攻擊落單長者

高雄市永安區永新漁港昨1名前往游泳的蔡姓老翁，在海中遭到至少3隻流浪犬襲擊，翁慘遭咬傷溺水身亡。嘉義市黎明狗學校校長蔡慶...

高雄深夜街頭鬥毆3打1 警方查出起因是「刷卡換現金」沒錢還

高雄市苓雅區昨天深夜發生街頭鬥毆事故，謝姓男子夥人3打1涉嫌毆打白姓男子，謝並拿安全帽砸白男頭部，警方到場逮捕謝等3人，...

台南68歲男路口違停害命 高風險駕駛上榜...3年不得考照

台南市交通局交通事件裁決中心今天公布第11波高風險駕駛事件名單，計15案、15人。當中，一名汽車駕駛人因違停於路口轉彎處...

不爽女友被店貓抓傷…竟返店踹爆貓籠、貓咪指甲斷裂 男子吃1.5萬罰單

新北市一名黃姓女飼主日前於三重區三民路附近騎樓遛狗，突遭髮廊店店貓攻擊，回家向呂姓男友抱怨，不料呂男聽完就暴怒衝回店家，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。