3黑狗海中露頭...高雄老翁遭浪犬攻擊溺斃留身障女 在地人心惶惶

高雄市永安區永新漁港昨一名前往游泳的蔡姓老翁在海中遭到至少3隻流浪犬襲擊，至少有3隻黑色犬隻在海中露出頭。老翁慘遭咬傷溺水身亡，留下家中相依為命的身障女兒，親友們接惡耗趕到醫院全都不敢相信浪犬會在海中咬死人，希望能釐清真相、查清老翁死因。

老翁遭襲擊的位置就位於永新漁港旁的鑽石沙灘，是不少民眾休閒前往散步甚至戲水的景點，昨天傳出老翁遭狗追到海中攻擊後，已讓居民人心惶惶不敢前往港區、沙灘公園散步，但附近居民也指出，當地石斑路上常常可見成群結隊的野狗出沒。

據了解，當地因有民眾會將食餘、飼料餵給流浪犬，造成流浪犬大量聚集繁殖，動保處今年就已經在該處抓到51隻流浪犬，但少數對人類警覺性較高、有敵意的浪犬反而難以捕捉，行動更為敏捷，且上周才同樣傳出有泳客遭攻擊。

動保處在一周之內就抓了29隻流浪犬，但仍無法阻止悲劇，蔡姓老翁每天下午都固定會前往海泳，昨僅著一條紅色泳褲下海後，就在海中遭流浪犬包圍撕咬，造成頭、身軀大面積咬傷，並因此溺水，送醫不治。