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影／工人鋪設柏油中暑昏迷 台南警鳴笛開道即時送醫脫險
55歲王姓男子昨中午在台南市安南區海佃路從事柏油鋪設工程，疑因高溫炎熱，突嘔吐暈倒，林姓同事發現後立刻以轎車戴他送醫，行經安中、怡安路口發現警車，趕緊請警方協助開道，只花了5分鐘就抵達醫院。經醫師緊急處置，確認王男中暑，留院治療觀察。
台南市警三分局安中派出所警員吳冠瑩、杜峻愷及實習生李偉維昨巡邏時，下午1時許在安中與怡安路口停等紅燈，突遇後方轎車林姓駕駛下車敲擊警車車窗，心急如焚地表示自己正載送一名熱傷害患者前往安南醫院，但患者意識不清、情況緊急，請求警方協助。
警員吳冠瑩立刻通報勤務中心並開啟警報器，協助開道，原需11分鐘的車程，在警方及用路人的配合協助下，只花了5分鐘就抵達醫院，順利將王男送往醫院救治。
而意識不清的王男抵達醫院後即出現異常抽搐症狀，經醫護人員送往急診室緊急處置，確認為中暑，在院治療觀察。面對警方即時提供協助，王男等人也表達最深的謝意。
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