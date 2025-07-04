快訊

直播／向RF-5E敬禮！守護台海30年今除役 RF-16接棒登場

做好防颱準備！ 準「丹娜絲」恐登陸 直撲台灣機率飆升

等12個小時！甜甜圈「I'm donut？」今早開幕 昨半夜已有人在排隊

聽新聞
0:00 / 0:00

影／工人鋪設柏油中暑昏迷 台南警鳴笛開道即時送醫脫險

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

55歲王姓男子昨中午在台南市安南區海佃路從事柏油鋪設工程，疑因高溫炎熱，突嘔吐暈倒，林姓同事發現後立刻以轎車戴他送醫，行經安中、怡安路口發現警車，趕緊請警方協助開道，只花了5分鐘就抵達醫院。經醫師緊急處置，確認王男中暑，留院治療觀察。

台南市警三分局安中派出所警員吳冠瑩、杜峻愷及實習生李偉維昨巡邏時，下午1時許在安中與怡安路口停等紅燈，突遇後方轎車林姓駕駛下車敲擊警車車窗，心急如焚地表示自己正載送一名熱傷害患者前往安南醫院，但患者意識不清、情況緊急，請求警方協助。

警員吳冠瑩立刻通報勤務中心並開啟警報器，協助開道，原需11分鐘的車程，在警方及用路人的配合協助下，只花了5分鐘就抵達醫院，順利將王男送往醫院救治。

而意識不清的王男抵達醫院後即出現異常抽搐症狀，經醫護人員送往急診室緊急處置，確認為中暑，在院治療觀察。面對警方即時提供協助，王男等人也表達最深的謝意。

台南市警三分局安中派出所員警開啟警報器，協助開道，原需11分鐘的車程，只花了5分鐘就抵達醫院，順利將患者送往醫院救治。圖／讀者提供
台南市警三分局安中派出所員警開啟警報器，協助開道，原需11分鐘的車程，只花了5分鐘就抵達醫院，順利將患者送往醫院救治。圖／讀者提供
台南市警三分局安中派出所警員昨下午1時許巡邏，安中與怡安路口停等紅燈，突遇後方轎車林姓駕駛下車敲擊警車車窗，請求協助開道。圖／讀者提供
台南市警三分局安中派出所警員昨下午1時許巡邏，安中與怡安路口停等紅燈，突遇後方轎車林姓駕駛下車敲擊警車車窗，請求協助開道。圖／讀者提供
意識不清的王男抵達醫院後即出現異常抽搐症狀，經醫護人員送往急診室緊急處置。圖／讀者提供
意識不清的王男抵達醫院後即出現異常抽搐症狀，經醫護人員送往急診室緊急處置。圖／讀者提供

中暑 高溫

延伸閱讀

光喝水不夠，大量流汗沒補充電解質很危險！醫建議「1飲料1水果」防熱衰竭

影／竹市關東國小前轎車逆向自撞 車頭全毀…幸未傷學童 驚險畫面曝光

太熱不只中暑，醫警告當心熱到心臟出事！避免「1行為」防血壓劇烈波動

戶外非最危險…在家更易中暑！日醫示警「無感蒸發」 發現時恐已命危

相關新聞

3黑狗海中露頭...高雄老翁遭浪犬攻擊溺斃留身障女 在地人心惶惶

高雄市永安區永新漁港昨一名前往游泳的蔡姓老翁在海中遭到至少3隻流浪犬襲擊，至少有3隻黑色犬隻在海中露出頭。老翁慘遭咬傷溺...

影／工人鋪設柏油中暑昏迷 台南警鳴笛開道即時送醫脫險

55歲王姓男子昨中午在台南市安南區海佃路從事柏油鋪設工程，疑因高溫炎熱，突嘔吐暈倒，林姓同事發現後立刻以轎車戴他送醫，行...

76歲翁海泳 遭3狗追咬溺水身亡

七十六歲蔡姓老翁昨天下午在高雄市永安區永新漁港海邊游泳，疑遭至少三隻遊蕩犬攻擊追逐，在海中遭犬隻撕咬頭、手。海巡接獲報案...

涉溺斃11月孫 退休講師墜樓亡

七十四歲白姓老翁昨從台中市豐原區墜樓身亡，他照顧的十一個月大孫子死在家中塑膠盆內；警方研判老翁溺死孫子後尋短，檢方今天相...

45年前被賣到澳洲…凡妮莎尋親 赴刑事局採驗DNA

聯合報獨家報導，一九八○年遭褚麗卿販嬰集團賣給澳洲一對夫婦的台裔女子凡妮莎，來台希望找到親生母親和家人；凡妮莎昨天上午在...

翁遭3犬撕咬溺水亡！高雄永安浪犬攻擊泳客非首次 當地居民人心惶惶

高雄市永安區永新漁港今天下午傳出前往海泳的蔡姓老翁遭流浪犬在海中追逐撕咬溺水身亡，高雄市動保處證實浪犬攻擊泳客已經不是第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。