凡妮莎尋親 赴刑事局採驗DNA

四十五年前被褚麗卿販嬰集團賣到澳洲的凡妮莎（Vanessa Miles）來台尋根，昨天赴刑事局進行DNA採證。記者余承翰／攝影

聯合報獨家報導，一九八○年遭褚麗卿販嬰集團賣給澳洲一對夫婦的台裔女子凡妮莎，來台希望找到親生母親和家人；凡妮莎昨天上午在衛福部社工陪同下，前往刑事局ＤＮＡ採證，希望藉由資料庫比對，或新聞曝光後有民眾聯繫認親，可以找到她的家人。

上世紀八○年代，台北市女子褚麗卿和丈夫林文鐘，以開設貿易公司為幌子，和女子金淑華組成台灣有史以來最龐大的國際販嬰集團，在幫嬰孩報戶口後，多數嬰孩以四千到六千美元代價，層層轉賣到其他國家。

一九八○年五月，當時才約三個月大凡妮莎（Vanessa Miles），被褚麗卿販嬰集團賣給澳洲一對夫婦，在南澳洲的阿德萊德長大；凡妮莎從小知道自己被收養，她在澳洲結婚多年後，如今想返台尋根，渴望找到生母、甚至想知道原生家庭是否還有其他兄弟姊妹。

凡妮莎昨天早上在衛福部社工陪同下，前往刑事局鑑識中心，填寫資料採驗ＤＮＡ。

刑事局將以她的ＤＮＡ，比對現有資料庫，約一個月會有匹配結果；另外新聞見報後，警方也希望是否有親屬認親或熱心民眾向警方提供線索，屆時能提供檢體比對，希望讓凡妮莎能順利找到家人。