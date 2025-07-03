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涉溺斃11月孫 退休講師墜樓亡

聯合報／ 記者游振昇余采瀅曾健祐黑中亮／台中報導

七十四歲白姓老翁昨從台中市豐原墜樓身亡，他照顧的十一個月大孫子死在家中塑膠盆內；警方研判老翁溺死孫子後尋短，檢方今天相驗釐清死因。

據調查，白姓老翁是國立大學退休講師，四十多歲兒子因身體因素，日前回家與父母同住，媳婦則住在娘家。昨天上午九時四十七分許白翁從住處大樓墜落，鄰居發現後報警，消防人員到場時已無生命跡象，未送醫。警方在五樓頂找到老翁拖鞋。

當時白妻外出，返家驚見丈夫墜樓，撫屍痛哭，她告訴員警十一個月大孫子還在樓上，會同員警回四樓住處察看，孫子已在浴室塑膠盆溺斃；現場留有白翁寫給她的字條，稱先帶走孫子，「以死謝罪」。

白妻是退休公務員，她說夫婦年事已高，丈夫曾說同時照顧兒子與孫子太累，一周前叫兒子回自己家，他則繼續照顧孫子。不知丈夫為何尋短。

當地里長表示，老翁平時熱心公益，和鄰居相處融洽，大家都稱他為「白教授」，和妻子的感情不錯。

台中市副市長鄭照新昨天前往慰問家屬，他表示市府已啟動關懷機制，後續將由民政局全力協助治喪事宜，社政單位也將提供生活支援與心理輔導，整合地方資源給予家庭支持。

台中市社會局說，白家過去沒有通報與服務紀錄，白翁兒子今年五月後因身體不適，才委託父母照顧孫子；已派遣社工前往了解家屬需求，協助喪葬等後續事宜，案情與死因由檢警調查釐清。

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墜樓 豐原

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