76歲翁海泳 遭3狗追咬溺水身亡

七十六歲蔡姓老翁昨天下午在高雄市永安區永新漁港海邊游泳，疑遭至少三隻遊蕩犬攻擊追逐，在海中遭犬隻撕咬頭、手。海巡接獲報案趕往驅離犬隻救人，老翁仍疑因溺水身亡，檢方今天相驗釐清死因。

海巡署一一岸巡隊表示，昨天下午三時五十分有民眾親跑到永新漁港安檢所報案，稱鑽石沙灘有游泳民眾遭野狗下水追咬導致溺水；海巡立即趕往，並同步通報高雄市警岡山分局永安分駐所及高雄市永安消防分隊共同救援。

目擊民眾說，蔡翁當時在沙灘散步、游泳，突被岸上多隻黑色犬隻追到海中攻擊，至少三隻黑色「米克斯」在距離岸邊十公尺處將老翁團團包圍。

海巡人員攜帶救生衣及魚雷浮標下水救人，接近老翁時還有犬隻在老翁周圍，救援人員不斷將犬隻驅離，再將僅著泳褲的老翁從水中拉起，但老翁已因溺水昏迷，頭部及身體有大面積咬傷，緊急送醫仍不治，攻擊老翁的游蕩犬四散而逃。

高雄市動保處表示，當地海域有許多遊蕩犬出沒，犬隻攻擊民眾非首次，去年永新漁港玄德宮土地公廟附近海域，曾發生一起遊蕩犬在海中咬傷人事件，上月廿五日也發生一起，都是米克斯浪犬。動保處至昨天為止捕獲卅隻遊蕩犬，呼籲民眾千萬不要餵食。

警方表示，蔡姓老翁為當地居民，家屬得知情況後萬分焦急，不能理解為何會發生如此悲劇；根據目擊者說法，當時有遊蕩犬在水中攻擊老翁，老翁是因驚慌或遭犬隻攻擊導致昏迷溺水，檢方今天相驗釐清。