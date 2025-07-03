影／一家出遊遇憾事…阿嬤帶孫過馬路遭撞身亡 尪難過：竟然遇到這種事

家住新北市的吳姓婦人今天和家人到基隆遊玩，在潮境公園牽著孫子步行過馬路時，被吳姓男子騎車撞擊倒地，送醫不治。吳婦的丈夫在醫院說，「好好的出門，竟然遇到這樣的事情」，長嘆一口氣，難過不已。

24吳姓男子騎機車載21歲葉姓女子同行，今天下午3時許從北寧路轉進平浪橋，準備前往潮境公園。63歲吳姓婦人和丈夫、兒子、媳婦及孫子，則是從海科館步行，經過長潭里漁港碼頭及漁村巷道前往潮境公園。

吳男騎機車從平浪橋下橋，通過與長潭里漁村巷道交叉路時，吳婦一家五口正在魚貫過道路。吳的兒子走在最前面，接著吳婦的丈夫，吳婦牽著4歲的孫子跟在後方，吳婦的媳婦在在最後方。吳男疑未注意車前狀況，撞上吳婦和她的孫子。

車禍發生後，吳男人車倒地，吳和葉女都是受傷。吳婦遭機車猛撞倒地時，頭部受重創，失去呼吸心跳。當地安檢所海巡人員趕往現場協助，發現吳婦無意識及心跳，立即施以心肺復甦術。

消防人員到場後接手急救，並將吳婦送往三軍總醫院基隆分院正榮院區急救，未能救回性命。吳婦的孫子和騎車的吳男、葉女也由救護車送醫，治療後無大礙。

吳婦一家人出門旅遊，已訂好飯店，準備基隆過夜，沒想到發生憾事。吳婦的丈夫說，「好好的出門，竟然遇到這樣的事情，唉…」吳男接受警方酒測，數值為0，警方將他帶回調查，釐清事故發生原因，並依過失致死罪嫌偵辦。