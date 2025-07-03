翁遭3犬撕咬溺水亡！高雄永安浪犬攻擊泳客非首次 當地居民人心惶惶

高雄市永安區永新漁港今天下午傳出前往海泳的蔡姓老翁遭流浪犬在海中追逐撕咬溺水身亡，高雄市動保處證實浪犬攻擊泳客已經不是第一次，居民稱當地永新漁港有流浪狗聚集，已讓居民人心惶惶不敢前往港區、沙灘公園散步。

據了解，76歲的死者蔡姓老翁為在地居民，今天下午前往永新漁港旁的鑽石沙灘游泳，卻在下午3時許，突然遭岸上多隻「黑色土狗」追逐到海中撕咬，老翁在距離岸邊10公尺的水中遭至少3隻浪犬包圍撕咬，頭、手及身體都有多處大面積撕咬傷。

高雄市動保處證實，此處海域有許多流浪犬出沒，去年在玄德宮土地公廟附近海域，就曾發生流浪犬在海中咬傷人事件，今年6月20日又發生一起，都是「米克斯」流浪犬肇事，動保處持續積極捕犬，至今天為止已共捕獲30隻，呼籲民眾千萬不要餵食，以免流浪犬聚集。

昨下午3時50分海巡署岸巡隊人員獲報後，第一時間趕抵現場，岸巡隊員立刻攜帶救生衣及魚雷浮標下水救人，接近老翁時還有犬隻在老翁周圍徘徊，隊員甚至必須在水中不斷驅趕犬隻，才將溺水昏迷的老翁拉上岸送往高雄秀傳醫院急救。

不幸的是老翁因遭犬隻攻擊撕咬並溺水，急救後仍不治，而現場徘徊的流浪犬隨後全都游上岸四散而逃，家屬得知老翁遭浪犬攻擊溺水不幸身亡，感到十分震驚。警方後續將再釐清整起事發原因。