嘉義93歲老婦騎單車穿越馬路 遭大貨車撞倒碾入車底亡

嘉義縣義竹鄉六桂村今早發生重大車禍，93歲婦人騎腳踏車穿越馬路時，遭一輛綠燈起步的大貨車撞擊，婦人連人帶車被碾入車底，受困動彈不得，消防人員趕抵協助脫困，老婦被救出時已無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

嘉義縣消防局今早10時許獲報，義竹鄉六桂村發生嚴重車禍案件，有一輛大貨車與腳踏車相撞，93歲婦人被車輪碾入，連人帶車受困在車底，消防人員出動破壞器材及民間吊車，但婦人無呼吸心跳，急救處置後送至台南市柳營奇美醫院，經搶救仍宣告不治。

警方初步調查，大貨車當時正在路上等待紅綠燈，疑似綠燈起步時，93歲婦人恰好騎著腳踏車，從大貨車前方穿越馬路，大貨車未注意到前方的腳踏車，踩油門起步發生撞擊，肇事原因仍待鑑定釐清，呼籲路口放慢車速、注意視線死角，以免發生憾事。