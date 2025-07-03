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台中豐原祖孫雙亡 盧秀燕指示全力協助家屬度難關
台中市豐原區西安街74歲白姓男子今墜樓身亡，其11個月大的孫子在屋內浴室水缸溺斃。台中市長盧秀燕獲知後，要求市府團隊啟動關懷機制，並責成社政單位全力協助。台中市副市長鄭照新今與民政局長吳世瑋、豐原區長洪峰明前往慰問家屬，並致贈慰問金，協助後續治喪事宜。
鄭照新表示，市府獲報後立即啟動關懷機制，迅速聯繫家屬，並表達慰問，後續將由民政局全力協助治喪事宜，社政單位也將提供生活支援與心理輔導，整合地方資源給予家庭支持。
鄭照新呼籲，民眾如面臨生活壓力、家庭衝突或心理困擾，請勇於求助，市府建置有完善的社會支持體系，民眾可撥打1925「安心專線」或尋求社政單位協助。
民政局長吳世瑋指出，根據警方與現場初步了解，墜樓老翁年約74歲，警方後續於同址住家內發現一名11個月大男嬰疑似溺斃，無生命跡象，事發原因尚待警方釐清，民政局將全力提供家屬協助。
社會局表示，家防中心獲報後，立即派遣社工前往關懷慰問了解家屬需求，並協助喪葬等後續事宜。經查，該家庭過去沒有通報與服務紀錄，男嬰爸爸今年5月後因身體不適，委託男嬰的祖父母照顧孩子，男嬰也與其同住，案情與祖孫確切死因尚待檢警調查釐清。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
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