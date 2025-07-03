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影／一家出遊竟天人永隔…阿嬤牽孫過馬路遭撞身亡 撞擊瞬間曝光

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

一對年輕男女今天騎乘機車前往潮境公園，撞上一對祖孫，造成63歲吳姓婦人死亡，另3人受輕傷。當地監視器拍下吳男騎機車撞上祖孫畫面，同行家人驚呼求救。吳男接受酒測數值為0，警方將他帶回調查事故發生原因，並依過失致死罪嫌偵辦。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午3時8分接獲報案，北寧路369巷潮境公園福長宮前發生車禍，多人受傷，分別為吳婦和她4歲的孫子，以及騎車的24歲吳男和女乘客21歲葉姓女子。

消防人員抵達到場時，當地海巡人員已在為吳婦急救。消防人員接手後，將她送往三軍總醫院基隆分院正榮院區急救，醫師下午4時58分宣告不治。消防人員另為男童、吳男、葉女包紮後，分別送醫治療，均無大礙。

警方獲報前往前場測量和繪圖採證，遠方監視器有拍下車禍發生經過。初步調查，吳男騎機車搭載葉女，從北寧路轉平浪橋前往潮境公園，在下平浪橋時，吳婦一家五口從長潭里漁港步行前往潮境公園。

監視器拍下的畫面顯示，吳婦一家人過馬路時，阿公走在最前面，接著是爸爸，吳婦（阿嬤）手牽孫子跟在後方，媽媽走在最後面。

5人依序過馬路時，吳男騎機車戴著葉女從平浪橋下橋，車道上有「慢」字，但吳男看似未減速，直接撞上吳婦和她的孫子。車禍發生後，吳婦倒地時疑後腦杓著地傷勢嚴重，男童則面部著地受傷。吳男多處外傷，葉女腿部受傷。

吳男今騎機車載葉女行經潮境公園路段，撞上穿越馬路的吳姓婦人與4歲孫子。吳婦送醫不治，男童和吳男、葉女受輕傷。吳男接受酒測數值為0，被警方依過失致死罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
吳男今騎機車載葉女行經潮境公園路段，撞上穿越馬路的吳姓婦人與4歲孫子。吳婦送醫不治，男童和吳男、葉女受輕傷。吳男接受酒測數值為0，被警方依過失致死罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
吳男今騎機車載葉女行經潮境公園路段，撞上穿越馬路的吳姓婦人與4歲孫子。吳婦送醫不治，男童和吳男、葉女受輕傷。吳男接受酒測數值為0，被警方依過失致死罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
吳男今騎機車載葉女行經潮境公園路段，撞上穿越馬路的吳姓婦人與4歲孫子。吳婦送醫不治，男童和吳男、葉女受輕傷。吳男接受酒測數值為0，被警方依過失致死罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
吳男今騎機車載葉女行經潮境公園路段，撞上穿越馬路的吳姓婦人與4歲孫子。吳婦送醫不治，男童和吳男、葉女受輕傷。吳男接受酒測數值為0，被警方依過失致死罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
吳男今騎機車載葉女行經潮境公園路段，撞上穿越馬路的吳姓婦人與4歲孫子。吳婦送醫不治，男童和吳男、葉女受輕傷。吳男接受酒測數值為0，被警方依過失致死罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 消防人員 潮境公園 監視器 車禍 過失致死

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