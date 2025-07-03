新北百警抓對激戰 實境模擬賽強化警員實戰能力

為強化警員執勤安全與實戰應變能力，新北警今天舉辦組合警力情境模擬挑戰賽，模擬真實勤務情境設置：體能挑戰與快速反應射擊、雙警車輛掩體應用射擊、新式防暴約束帶應用與警員創傷處置與撤離等3關卡，協助警員自我檢視，提昇執勤能力。

新北警表示，本次競賽分甲、乙兩組進行，共計51組、102名警員參賽，參賽人員皆由各外勤單位遴選具體能與戰術操作能力之警員組隊參賽，模擬勤務現場的真實風險壓力，進行全方位實境檢測。

除考驗雙警組合間的協同與默契，也演練防暴器械運用與戰傷救護，特地請來台大醫院急診部主治醫師林皓揚、國防醫學院衛勤訓練中心士官長教官陳俊宏、麥迪克急救訓練小組組長資雲翔及台灣CQB 俱樂部北區特訓中心裁判張銘揚、沈志亮等5位具備急救、戰術與射擊專業之專家學者擔任裁判人員，確保賽事公平、公正並貼近實務需求。