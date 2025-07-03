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豐原祖孫命案…退休大學師疑照顧兒孫身心俱疲 留言給妻：先帶走孫子
豐原一名74歲大學退休講師今天上午墜樓後，員警和家屬發現他照顧的11個月大孫子溺斃浴缸內，據了解，他可能同時照顧患病的兒子和幼小孫子身心俱疲，留字條給妻「對不起，我先帶走孫子」。
據指出，豐原區今天發生墜樓意外，74歲白姓老翁掉落地面，鄰居要外出時看到他躺地面，地面都是血報警，其妻外出辦事回家，看到現場，近看才知是自己丈夫墜樓，立即告訴員警她11個月大孫子還在樓上，跑回4樓住處，發現11月大的孫子在浴室塑膠盆溺斃。現場發現有紙條，老翁寫給太太「對不起，先帶走孫子」。
老翁是國立大學退休講師，曾與妻說帶孩子很累，40多歲兒子身體不好，無業，30多歲媳婦目前在娘家住；兒子日前回家與父母同住，白男同時照顧兒子和11個月大孫子，他曾說同時照顧兒子與孫子太累，一周前叫兒子回自己家，他繼續照顧孫子。
老翁妻子表示，她今天早上出門，回家看到丈夫倒地上，當場嚇到痛哭，不知丈夫為何尋短。
警方明天上午報請檢方相驗，查明祖孫雙死原因。
豐原警分局調查，今天早上9時47分，在豐原區西安街墜樓案，豐原派出所接獲110通報，有人墜樓，經警方與119到場後發現死者白男已仰臥案發現場一樓，經救護員檢視後判定無生命跡象。
妻子表示，她早上出門不在家，不知為何丈夫會有尋短舉動，警方會同其妻回住家，在住家屋內浴室塑膠水缸內發現孫子溺斃，勘察並發現住家內留有白男所寫字條，自稱對不起太太。
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