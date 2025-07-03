林口離奇意外！冷氣室外機沒裝好 67歲屋主徒手拉反遭扯下樓命危

新北市林口區今天發生離奇墜樓意外，67歲呂男請冷氣工至家中裝冷氣，疑似冷氣室外機未架設好搖搖欲墜，呂男徒手拉室外機時，遭室外機從6樓拉下重摔地面失去呼吸心跳，所幸送醫後恢復生命跡象。警方已通知3名冷氣工至警局做筆錄釐清案情。

林口警方今天下午4時許接獲報案，林口區中山路有民眾墜樓，警方到場經了解，墜樓的67歲呂姓屋主今天下午找冷氣裝修工人來裝冷氣，不料裝設在6樓外牆的冷氣室外機疑似未架設好即將墜落，呂男見狀徒手拉室外機時，疑因無法承受室外機重量及重力加速度，被室外機拉下墜落重摔地面當場失去意識。