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林口離奇意外！冷氣室外機沒裝好 67歲屋主徒手拉反遭扯下樓命危
新北市林口區今天發生離奇墜樓意外，67歲呂男請冷氣工至家中裝冷氣，疑似冷氣室外機未架設好搖搖欲墜，呂男徒手拉室外機時，遭室外機從6樓拉下重摔地面失去呼吸心跳，所幸送醫後恢復生命跡象。警方已通知3名冷氣工至警局做筆錄釐清案情。
林口警方今天下午4時許接獲報案，林口區中山路有民眾墜樓，警方到場經了解，墜樓的67歲呂姓屋主今天下午找冷氣裝修工人來裝冷氣，不料裝設在6樓外牆的冷氣室外機疑似未架設好即將墜落，呂男見狀徒手拉室外機時，疑因無法承受室外機重量及重力加速度，被室外機拉下墜落重摔地面當場失去意識。
救護人員到場發現呂男已失去呼吸心跳，緊急將他送往林口長庚醫院，所幸經急救後恢復心跳，目前仍在醫院救治中。警方已通知現場3名冷氣工人至警局做筆錄以釐清事發原因。
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