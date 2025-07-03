影／「你有60秒學會保命」台南警詼諧短影片 教市民如何避難

為因應2025城鎮韌性（防空）演習，南部地區預定7月16日(周三)下午1時30分至2時實施，財團法人台南市新芽協會公益無償幫台南市警二分局拍攝的演習宣導影片，找來南門派出所員警李英誌擔綱演出，以幽默詼諧手法拍攝，讓民眾60秒學會保命，進而了解演習重點。

「你現在有60秒學會保命…」李英誌提醒民眾，記不住的話，就自己看著辦了。這支短影音以幽默口吻，指導民眾現在突然發生空襲，你會？選項A：趕快領錢逃命；選項B：躲進小吃店桌子底下；選項C：趕快買一杯飲料壓壓驚。

同時，在影片中也提供正確答案：「趕快避難」；且指導民眾下載「警政服務」APP，平時查看防空避難所位置，以備不時之需。

市警二分局今上午10時在分局禮堂召開演習協調會，由分局長劉怡宗親自主持，邀請轄內區公所、里長、各級學校及憲兵隊、鐵路警察等單位代表共同參與，希望透過事前完善的溝通與協調，讓這次的演習順利圓滿。

警方呼籲民眾聽聞警報時，應接受軍、憲、警察及民防人員引導疏散避難，另一方面手機下載「警政服務」APP或「消防防災e點通」APP查詢最近的防空避難室，也可至警察局「防空疏散避難專區」網頁查詢，並依照各場域防空疏散避難指引進行避難。

警方也提醒民眾切勿於室外觀望徘徊，演習期間若不配合管制及勸導無效者，依民防法第25條及第27條規定將可處以3萬元以上、15萬元以下罰鍰。