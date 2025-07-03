遊潮境公園遇死劫…阿嬤牽4歲孫過馬路 遭騎士撞倒送醫不治

吳姓男子今天騎機車載葉姓女子，從基隆市平浪橋騎向潮境公園時，撞上穿越馬路的吳姓婦人與4歲孫子。吳婦倒地時部受重創，消防人員到場時已無呼吸心跳，送醫不治。4歲男童輕傷送醫，吳男和葉女人車倒地也受傷。吳男接受酒測數值為0，事故原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午3時8分接獲報案，北寧路369巷潮境公園停車場附近道路，多人受傷。消防人員抵達到場時，當地海巡人員已在為吳婦急救，消防人員接手，並送往三軍總醫院基隆分院正榮院區急救。消防人員也為男童和吳男、葉女包紮後分別送醫治療。

警方獲報前往前場測量和繪圖採證，遠方監視器有拍下車禍發生經過。初步調查，24歲吳男騎機車搭載21歲葉姓女子，從北寧路轉平浪橋前往潮境公園。

吳男騎車下橋時，63歲吳婦牽著4歲孫子，和丈夫、兒、媳一家5口，正從道路左側走路橫越馬路，吳男騎車疑未減速，撞上吳婦和男童。吳婦被撞倒地時，疑後腦杓著地傷勢嚴重，男童則面部著地受傷。吳男多處外傷，葉女腿部受傷。