中油三接潛水員溺斃 現場停工、職安調查開罰

中油觀塘接收站（三接）昨天有潛水員在施工時溺斃。中油表示，現場已先停工，不影響後續工程與進度；北區職安中心表示，初判是潛水面罩接頭脫落進水造成，若確認違法將開罰。

桃園市觀音區中油觀塘接收站（三接）昨天發生工安意外，34歲李姓男潛水員於水下作業時因不明原因昏迷，被救上岸時已無呼吸心跳，送醫仍宣告不治。

中油今天向媒體表示，李男被拉上岸時，裝備的呼吸器已與連接頭脫落，將人送醫後立即要求廠商停止相關施工作業，並由主管及承攬商代表一同到院關心家屬及提供協助；三接工程已於3月底完成初期供氣測試，6月也完成全量供氣測試作業。

勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心上午會同相關單位到現場調查後表示，初步判斷是潛水設備面罩接頭脫落進水造成溺斃，後續檢查若確認違反職業安全衛生法，雇主最高可罰新台幣30萬元，原事業單位最高可罰15萬元。

北區職安中心指出，由於這次事件為同個承攬商發生的第二起工安意外，罰責將再加重；另已通知現場處理作業停工。