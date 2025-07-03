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5月才接手照顧孫…豐原7旬翁今墜樓亡、孫溺斃 社會局：未接獲通報

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中市豐原區西安街一名75歲白姓男子今墜樓身亡，其11個月大的孫子在屋內浴室水缸溺斃。台中市社會局表示，該家庭過去沒有通報與服務紀錄，男嬰父親今年5月因身體不適，委託男嬰的祖父母照顧孩子，詳細案情待檢警調查釐清。

台中豐原警分局於今天早上9時47分許獲報，在豐原區西安街有男子墜樓案，經查現場一名75歲白姓男子明顯死亡，另其11個月大的孫子在屋內浴室水缸溺斃，同樣無生命跡象。

警方現場勘察採證後，未有打鬥痕跡，雖排除有外力介入情形；但現場留有遺書，疑因家庭教養問題輕生，全案已報請台中地檢署辦理刑事相驗，至於為何男嬰會在浴缸溺斃，疑點仍待調查。

社會局表示，家防中心接獲通報，立即派遣社工前往關懷慰問，了解家屬需求，進行悲傷輔導及連結相關資源，並協助喪葬等後續事宜。經查，該家庭過去沒有通報與服務紀錄，男嬰的爸爸因身體不適，今年5月後委託男嬰的祖父母照顧孩子。

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墜樓示意圖。圖／AI生成
墜樓示意圖。圖／AI生成

台中市 墜樓 父母 豐原

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