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牽單車過馬路 嘉義9旬婦遭綠燈起步貨車撞上…送醫不治

中央社／ 嘉義縣3日電

嘉義縣義竹鄉94歲翁姓老婦人今天牽腳踏車過馬路，不料，卻遭綠燈剛起步直行的大貨車撞上並受困車底，翁婦送醫急救仍宣告不治，貨車黃姓駕駛無酒駕，確切事故原因待釐清。

嘉義縣消防局於今天上午10時許據報，指義竹鄉六桂村一處路口發生車禍案件，派遣分隊人車前往，趕抵發現為大貨車與腳踏車事故，1名9旬老婦人當時受困車底，立即運用破壞器材及民間吊車協助脫困。

消防局表示，老婦人脫困後，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，給予相關急救處置，送往台南市柳營奇美醫院急救後，仍宣告不治。

嘉義縣警察局布袋分局表示，事故現場為紅綠燈路口，死者為94歲的翁姓老婦人，當時正要牽腳踏車過馬路，不料，遭遇剛變換綠燈直行的大貨車，大貨車車身較高，35歲駕駛黃姓男子疑似沒有注意到前方的翁婦，而直接撞上，不過，真正確切事故原因仍需進一步調查釐清。

嘉義縣義竹鄉94歲翁姓老婦人今天牽腳踏車過馬路，不料，卻遭綠燈剛起步直行的大貨車撞上並受困車底，翁婦送醫急救仍宣告不治。車禍示意圖。圖／AI生成
嘉義縣義竹鄉94歲翁姓老婦人今天牽腳踏車過馬路，不料，卻遭綠燈剛起步直行的大貨車撞上並受困車底，翁婦送醫急救仍宣告不治。車禍示意圖。圖／AI生成

嘉義 老婦

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