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影／17歲少年飆車PO網嗆「司法也拿我沒辦法」 見警上門慫態曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市泰山區日前凌晨有機車在路口競速蛇行，騎士還在Threads上傳行車記錄器炫耀「飆車完安全下莊，今天真熱鬧」、「反正你們也抓不到我。」林口警查出17歲陳姓少年涉案，上月27日至其住處強制到案，依公共危險罪嫌及少年事件處理法送辦。

據了解，5月31日凌晨3時許，林口警方獲報新北市泰山區新北大道與貴子路口有機車於路口蛇行、競速與燒胎，嚴重影響行人與車輛安全。警方調閱監視器與網路巡邏發現，涉案騎士還在Threads平台上傳行車影片，並附註「飆車完安全下莊，今天真熱鬧」等語公然挑釁警方。

林口警進一步調閱監視影像分析，鎖定住在桃園市蘆竹區的17歲陳姓少年涉案，多次寄發通知書要求陳姓少年到案說明，但陳男不但不配合，還在Threads上貼文留言「我一台原廠車也抓不到包一包回家睡啦」、「我才17司法也拿我沒辦法」公然挑戰公權力。

警方立即向新北地方法院少年法庭聲請少年同行書獲准，上月（6月）27日晚間前往陳男住處將他強制到案，後續並採證影片內容及電磁紀錄等證據，依公共危險罪嫌及少年事件處理法移送新北地方法院少年法庭審理。同時也將根據影像持續追查參與競速成員依法究辦。

林口警方至陳姓少年家中強制他到案。記者黃子騰／翻攝
林口警方至陳姓少年家中強制他到案。記者黃子騰／翻攝
陳姓少年得知被警方鎖定，還囂張貼文「反正你們也抓不到我」。記者黃子騰／翻攝
陳姓少年得知被警方鎖定，還囂張貼文「反正你們也抓不到我」。記者黃子騰／翻攝
陳姓少年在自己的Threads貼文「飆車完安全下莊，今天真熱鬧…」。記者黃子騰／翻攝
陳姓少年在自己的Threads貼文「飆車完安全下莊，今天真熱鬧…」。記者黃子騰／翻攝
陳姓少年囂張嗆「我才17司法也拿我沒辦法」。記者黃子騰／翻攝
陳姓少年囂張嗆「我才17司法也拿我沒辦法」。記者黃子騰／翻攝
警方多次通知陳姓少年到案，但陳姓少年拒不配合。記者黃子騰／翻攝
警方多次通知陳姓少年到案，但陳姓少年拒不配合。記者黃子騰／翻攝

Threads 新北 林口 飆車族

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