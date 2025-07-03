速限50重機飆破百吃罰單 外籍男質疑速限過低訴請撤銷…遭法官駁回

台5線基隆市七堵區與新北市汐止區交界路段，速限50公里。1名外籍男子午夜騎重機經過時，時速飆到101公里，被罰1萬2000元、吊扣牌照6個月。他認為速限規定過低，且他熱愛騎機車，吊照處罰過重，訴請撤銷處分。法官審理後，指他違規明確，處分無違誤，吊照處分也無裁量空間，駁回告訴。

台5線基隆市明德二路在接近新北市汐止區路段，車道寬敞，但因有坡度，規定最高時速50公里。提告男子去年9月1日午夜11時53分，騎大型重型機車行駛這處路段時，被固定式雷達測速儀測得行車速度為時速101公里，警方製單舉發有「行車速度超過最高速限逾時速40公里至60公里以內（即時速51公里）」違規行為。

判決指出，男子不服警方舉發，請求開立裁決書，新北市政府交通事件裁決處依道路交通管理處罰條例，處以罰鍰1萬2000元、參加道路交通安全講習、吊扣車輛牌照6個月。

男子不服處分並提起本件行政訴訟，主張雖有違規行為，但那個路段最高速限過低，且處分吊扣車輛牌照實屬嚴重，影響他使用重機。他熱愛騎乘機車，請求減輕處罰，聲明原處分撤銷。

交通事件裁決處抗辯，男子騎重機行經速限50公里路段，經檢定合格測速儀器測得時速101公里，足認超速51公里。測速儀前方250、178、134公尺處均設有「警52（測速照相警告）」標誌，且標誌清晰可供辨識，舉發超速違規程序合法。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官審理後指出，依超速採證照片、警告標誌牌示照片及舉發機關函文、圖示，應堪認定男子騎乘重機，在沒有不能注意到取締標誌並受警示狀況下，騎重機在執法區域內，確有行車速度超過最高速限51公里違規行為，應當受罰。

男子主張最高速限過低，且原處分處吊扣車輛牌照實屬嚴重，影響他使用重機，但因男子違規行為，依處罰條例應處車主吊扣汽車牌照6個月，監理機關並無決定是否吊扣及吊扣期間的裁量權，法官指男子請求減免處罰，難以採認。

法官說，監理機關依處罰條例、裁罰基準等規定，裁處男子罰鍰1萬2000元、參加道路交通安全講習、吊扣汽車牌照6個月並無違誤。男子請求撤銷原處分無理由，應予駁回。全案可上訴。