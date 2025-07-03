影／五股成泰路一段建築工地火警 強風火勢猛烈...搶救中

新北市五股區成泰路一段241巷內，中午12時52分傳出建築工地6樓頂起火燃燒，由於今天颳強風，火勢和濃煙迅速擴大且猛烈，消防局陸續派遣70人、35車趕赴，稍早工地負責人表示無人受困，目前仍在積極搶救中。 據了解，該工地預計蓋9層住宅，目前建到6樓。現場於1時43分通報火勢熄滅，還在處理殘火，消防局呼籲民眾不要靠近圍觀，行經車輛請注意安全，五股、泰山、蘆洲等鄰近區域民眾留意空汙，將門窗緊閉，若要外出請配戴口罩。新北市五股區成泰路一段241巷內，中午12時52分傳出建築工地6樓頂起火燃燒，由於今天颳強風，火勢和濃煙迅速擴大且猛烈，消防局陸續派遣70人、35車趕赴搶救，稍早工地負責人表示無人受困，目前仍在積極滅火中。記者林昭彰／翻攝新北市五股區成泰路一段241巷內，中午12時52分傳出建築工地6樓頂起火燃燒，由於今天颳強風，火勢和濃煙迅速擴大且猛烈，消防局陸續派遣70人、35車趕赴搶救，稍早工地負責人表示無人受困，目前仍在積極滅火中。圖／新北市議員陳明義提供新北市五股區成泰路一段241巷內，中午12時52分傳出建築工地6樓頂起火燃燒，由於今天颳強風，火勢和濃煙迅速擴大且猛烈，消防局陸續派遣70人、35車趕赴搶救，稍早工地負責人表示無人受困，目前仍在積極滅火中。圖／翻攝臉書我是五股人新北市五股區成泰路一段241巷內，中午12時52分傳出建築工地6樓頂起火燃燒，由於今天颳強風，火勢和濃煙迅速擴大且猛烈，消防局陸續派遣70人、35車趕赴搶救，稍早工地負責人表示無人受困，目前仍在積極滅火中。記者林昭彰／翻攝 口罩 建築
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