影／五股成泰路一段建築工地火警 強風火勢猛烈...搶救中

新竹市關東國小前的關東路6月30日早上6時許發生一起自撞車禍，50多歲駕駛疑似身體不適，竟跨越雙黃線，直接逆向撞上前方電線桿，由於撞擊力道猛烈，車頭全毀，所幸駕駛僅輕傷，詳細肇事原因仍待警方釐清。

2025-07-03 12:32