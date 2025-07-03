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影／三重老翁騎機車鬼切 害慘後方2輛機車翻滾重摔

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區環河南路昨天清晨發生3輛機車連環追撞事故，73歲老翁騎乘機車突然向內側偏移打算左轉，害慘後方2輛機車閃避不及先後撞上，整輛機車後輪抬起翻滾重摔，3個人都渾身是傷送醫急診。

據了解，昨天清晨7時30分左右上班交通尖峰時段，外環道路汽機車速度都很快，73歲陳姓老翁騎機車沿三重區環河南路往忠孝橋方向直行，突然向內側偏移打算左轉大同南路。

當時老翁的左後側陸續有2輛機車緊急閃避，但第3輛由43歲陳男騎乘的機車反應不及撞上，後輪揚起翻滾慘摔，接著第4輛由33歲張男騎乘的機車也因車速過快來不及煞車又撞上，也是後輪抬起翻滾。

3個人都慘摔渾身擦挫傷，由救護車送醫急診。當時路旁有許多機車停等紅燈目擊車禍過程，事後也有人將行車記錄影像上傳網路，形容鬼切害人不淺。警方表示3人都未飲酒，現場依規定測繪、記錄，依交通事故流程處置，詳細肇事原因尚待調查釐清。

新北市三重區環河南路昨天清晨發生3輛機車連環追撞事故，73歲老翁騎乘機車突然向內側偏移打算左轉，害慘後方2輛機車閃避不及先後撞上，整輛機車後輪抬起翻滾重摔，3個人都渾身是傷送醫急診。圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
新北市三重區環河南路昨天清晨發生3輛機車連環追撞事故，73歲老翁騎乘機車突然向內側偏移打算左轉，害慘後方2輛機車閃避不及先後撞上，整輛機車後輪抬起翻滾重摔，3個人都渾身是傷送醫急診。圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
新北市三重區環河南路昨天清晨發生3輛機車連環追撞事故，73歲老翁騎乘機車突然向內側偏移打算左轉，害慘後方2輛機車閃避不及先後撞上，整輛機車後輪抬起翻滾重摔，3個人都渾身是傷送醫急診。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區環河南路昨天清晨發生3輛機車連環追撞事故，73歲老翁騎乘機車突然向內側偏移打算左轉，害慘後方2輛機車閃避不及先後撞上，整輛機車後輪抬起翻滾重摔，3個人都渾身是傷送醫急診。記者林昭彰／翻攝

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