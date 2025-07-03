影／竹市關東國小前轎車逆向自撞 車頭全毀…幸未傷學童 驚險畫面曝光

新竹市關東國小前的關東路6月30日早上6時許發生一起自撞車禍，50多歲駕駛疑似身體不適，竟跨越雙黃線，直接逆向撞上前方電線桿，由於撞擊力道猛烈，車頭全毀，所幸駕駛僅輕傷，詳細肇事原因仍待警方釐清。

有民眾在「新竹爆料公社」貼出影片，畫面中只見一輛轎車突然越過雙黃線，逆向衝撞路口號誌桿及電桿，由於撞擊力道猛烈，車頭全毀，全程未見煞車痕跡。

該影片也以文字陳述，由於事發時間正逢上學時段，若依照以往設計，斑馬線就在路口，學生極有可能在該處等過馬路，所幸市府今年6月中完成關東國小通學步道，將斑馬線退縮至較安全位置，才讓這起自撞車禍未釀成重大傷亡。

影片曝光後，網友紛紛留言：「三寶無誤」、「身體不適還能馬上下車也太厲害」、「身體不適早該靠邊停車，還理由一堆」、「原地停車不是更安全？」；也有揶揄：「辛苦電線桿了」、「撞擊測試通過」，也有人慶幸：「幸好撞擊發生在學生未出門時段，否則後果難以想像」、「至少沒撞到人」、「電線桿品質不錯」。