聽新聞
0:00 / 0:00
影／騎錯路上國道6號 78歲翁越騎越怕：找不到出口
78歲李姓老翁昨天晚間騎機車回家，竟一路誤闖國道6號西向路段，在外側車道慢速行駛，引發駕駛驚呼報案。國道警方獲報後趕往引導至安全處，雖無意闖入，依規仍開罰3000元。
國道警方表示，2日晚間7點多接獲通報，指國道6號西向14.7公里處有機車騎上國道，巡邏車緊急前往，在8公里處發現老翁，並一路慢速引導至6.6公里路肩停車，以避免發生事故。警方也立即聯絡拖吊車將機車載離國道，並協助聯絡其家屬。
李姓老翁向警方說，當晚要從國姓騎回埔里住家，卻不小心一路騎進國道，發現越騎越不像平常路線，但因不知道怎麼下去，也怕路況不熟出意外，只能硬著頭皮往前騎，幸好警方及時攔下。
警方指出，老翁神情恍惚、表達不太清楚，經聯絡其女兒後得知，李姓老翁近年有輕微失智症狀，近日常出現迷路情形，懷疑因此錯走上國道。女兒對警方表達感謝，也坦言今後會加強看顧父親，避免再次發生類似狀況。
國道七隊提醒，依「道路交通管理處罰條例」第33條第4項規定，機車不得行駛國道，違者可處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。即便是誤闖，也依法必須開罰。
警方呼籲，機車駕駛人行駛時應留意路口標誌標線，尤其高齡者若有記憶力衰退等問題，應避免夜間單獨騎乘，家屬也應協助留意行蹤，共同維護交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言