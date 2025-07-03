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影／騎錯路上國道6號 78歲翁越騎越怕：找不到出口

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

78歲李姓老翁昨天晚間騎機車回家，竟一路誤闖國道6號西向路段，在外側車道慢速行駛，引發駕駛驚呼報案。國道警方獲報後趕往引導至安全處，雖無意闖入，依規仍開罰3000元。

國道警方表示，2日晚間7點多接獲通報，指國道6號西向14.7公里處有機車騎上國道，巡邏車緊急前往，在8公里處發現老翁，並一路慢速引導至6.6公里路肩停車，以避免發生事故。警方也立即聯絡拖吊車將機車載離國道，並協助聯絡其家屬。

李姓老翁向警方說，當晚要從國姓騎回埔里住家，卻不小心一路騎進國道，發現越騎越不像平常路線，但因不知道怎麼下去，也怕路況不熟出意外，只能硬著頭皮往前騎，幸好警方及時攔下。

警方指出，老翁神情恍惚、表達不太清楚，經聯絡其女兒後得知，李姓老翁近年有輕微失智症狀，近日常出現迷路情形，懷疑因此錯走上國道。女兒對警方表達感謝，也坦言今後會加強看顧父親，避免再次發生類似狀況。

國道七隊提醒，依「道路交通管理處罰條例」第33條第4項規定，機車不得行駛國道，違者可處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。即便是誤闖，也依法必須開罰。

警方呼籲，機車駕駛人行駛時應留意路口標誌標線，尤其高齡者若有記憶力衰退等問題，應避免夜間單獨騎乘，家屬也應協助留意行蹤，共同維護交通安全。

李姓老翁昨天晚間騎機車誤上國道六號，經警方協助才由拖吊車將機車載下國道。圖／警方提供
李姓老翁昨天晚間騎機車誤上國道六號，經警方協助才由拖吊車將機車載下國道。圖／警方提供
李姓老翁昨天晚間騎機車誤上國道六號，經警方護送到安全地點脫困。圖／警方提供
李姓老翁昨天晚間騎機車誤上國道六號，經警方護送到安全地點脫困。圖／警方提供

國道 開罰

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