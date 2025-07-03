豐原五口命案 老闆開店評價全「五星」服務像家人
台中市豐原區昨晚傳出一家5口死亡案，一對夫妻和3名成年兒女已死亡，警方初步調查，這家人疑因債務問題釀成不幸。62歲王姓男子在地開店多年，Google評論6年來的評價全部五星，消費者同聲表示「老闆與老闆娘非常親切，即使不買，服務態度非常好！」
這一起命案震驚當地，因夫妻在豐原鬧區開店多年，不論鄰居或消費者的評價都相當高，六年來22折Google評論一直保持最高評價「五星」。
消費者表示，「老闆夫婦和藹可親，問了一大堆問題都一一解答，最後沒買走人，還是很客氣地說有需要再來！」「產品豐富品質一級棒」「質樸、親切的店，感覺像家人」。
當地的鄰居表示，家人感情非常好，沒想到發生不幸，令人心情非常沉重。
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