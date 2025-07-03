國3凌晨計程車自撞護欄釀3車追撞 1女拋出車外亡5人輕重傷

國道3號北向三鶯交流道路段，今天凌晨0時48分發生一起4車連環事故，60歲方姓計程車駕駛疑似操作不當自撞內側護欄，導致後方三車追撞。其中一輛休旅車副駕駛座上的1名54歲萬姓女子因頭部重創送醫不治，另有5人輕重傷，事故原因警方調查中。

這場事故共造成1輛計程車、1輛自小客車及2輛休旅車毀損，現場占用現場內側、中內2車道以致後方車流回堵。除方男胸口疼痛外，陳姓駕駛頭、手擦挫傷、乘客譚女和關女臉部外傷；鄭男手腳擦挫傷。現場於1時59分排除，各車駕駛酒測值均為0。