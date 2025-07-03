國3凌晨計程車自撞護欄釀3車追撞 1女拋出車外亡5人輕重傷
國道3號北向三鶯交流道路段，今天凌晨0時48分發生一起4車連環事故，60歲方姓計程車駕駛疑似操作不當自撞內側護欄，導致後方三車追撞。其中一輛休旅車副駕駛座上的1名54歲萬姓女子因頭部重創送醫不治，另有5人輕重傷，事故原因警方調查中。
這場事故共造成1輛計程車、1輛自小客車及2輛休旅車毀損，現場占用現場內側、中內2車道以致後方車流回堵。除方男胸口疼痛外，陳姓駕駛頭、手擦挫傷、乘客譚女和關女臉部外傷；鄭男手腳擦挫傷。現場於1時59分排除，各車駕駛酒測值均為0。
其中，一輛休旅車因撞擊力道猛烈，導致坐在副駕駛座的1名54歲萬姓女子被拋飛出車外，頭部受到重創，當場失去生命跡象，經送往三峽恩主公醫院急救後，仍於2時0分宣告不治。
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