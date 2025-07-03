桃園燒臘店大火祖孫三代有家歸不得 社會局回應了

桃園市政府附近一棟透天厝發生嚴重火警，一樓燒臘店面目全非，二樓住戶三代四口雖死裡逃生，幸運獲救，但家園也受損，暫時無法回家；社會局表示，家庭中心已掌握狀況，必要時會予以協助。

桃園市桃園區中山路一棟透天厝昨天下午大火，陳姓住戶一家四口受困二樓客廳，直到消防人員趕抵射水才抓住空隙逃出生天；火舌也竄到隔壁住家，另有民眾躲在頂樓陽台避難，最後經消防人員護送逃生。

桃園市泰山里長游輝居表示，陳姓民眾一家四口送醫救治後無礙，已經出院，但住家破損無法再住，目前未求助里辦公室，可能暫住親友家。