經營軍警用品店…台中豐原一家5口亡 社會局：查無通報紀錄

台中市豐原區驚傳62歲王姓男子等一家5口陳屍屋內多日死亡案，現場發現炭盆及信件等物品。當地豐原里長洪源隆表示，王家租屋在這棟透天厝，平時作息正常，但與鄰居互動不多。台中市社會局表示，該戶沒有福利身分，過去也未曾接獲通報，並無服務紀錄。

據了解，王姓男主人經營軍警用品店，王家人生前曾向親友透露低潮，王男的友人很久聯絡不到王男，昨天報警。

警方獲報後，會同豐原里長洪源隆到場查看，研判王家人可能有生命危險，因此通知鎖匠破門，發現王姓一家5人，包括62歲王姓男子、王妻63歲凃姓女子、35歲王家大女兒、34歲二女兒，還有王家28歲的小兒子陳屍家中明顯死亡，並於現場發現火盆物品等。

鄰居反映，王家平時作息正常，並沒有特殊之處，王家擁有四輛機車，都停放在透天厝的一樓，昨天有當鋪人員前來牽走其中二輛機車，但不見王家人出來處理，隨後當鋪人員在地上還留有電話等資訊後離去，相當不尋常。

警方現場勘察採證，未有打鬥痕跡，排除有外力介入情形。