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桃園中油三接傳工安意外！水下作業員面罩進水溺斃 職安署將罰

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市觀音區中油三接工程昨傍晚發生一名34歲李姓作業員進行水下作業時，下潛後疑似面罩進水，與岸上失去聯繫，經緊急救上岸後送醫搶救仍身亡。中油回應，事發當下立即通知相關單位停工並進行後續處理，目前三接工程已全面完工，6月也完成供氣作業，不影響工作排程與進度。

李男昨晚5時許準備進行外廓防波堤新建工程，潛水針對消波塊進行相關攝影作業，當下李男與岸上人員持續以通訊設備保持聯繫，約下潛數分鐘後岸上卻突然失去李男音訊，只聽見「水聲」，經岸上人員多次呼叫，李男皆無反應，立即派員前往下水點將人救上岸，但李男已失去呼吸心跳，經送醫搶救仍身亡。

中油今指出，事發當下將人拉上岸時，李男的呼吸器與連接頭脫落，經送醫後立即要求施工廠商停止相關作業，並由液工處主管及承攬商代表一同到院關心家屬及提供協助。

對此中油組成調查小組通報北區職安中心及主管機關，今上午由工安處會同相關單位回到事故現場調查並研提改善措施，以避免意外再發生，同時督促廠商務必從優從寬撫恤，盡速協助李男家屬進行後續事宜。

中油也強調，目前三接工程已於3月底完成初期供氣測試，6月也完成全量供氣測試作業，工安事故不影響三接工作排程與進度。

職安署北區職安中心則表示，今在現場進行檢查岸上設備，初步判斷是潛水設備面罩接頭脫落進水造成溺斃，後續檢查若確認違反職業安全衛生法，雇主最高可罰30萬元，原事業單位最高可罰15萬元，目前已通知現場處理作業停工；由於這次事件為同個承攬商發生的第二起工安意外，罰責將再加重。

桃園市觀音區中油三接工程昨晚發生一名34歲李姓男子進行水下作業時，疑面罩進水溺斃。圖／職安署提供
桃園市觀音區中油三接工程昨晚發生一名34歲李姓男子進行水下作業時，疑面罩進水溺斃。圖／職安署提供

三接 中油 工安

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