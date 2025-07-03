影／禮讓行人遭按喇叭引爆衝突 新莊父子持安全帽大戰外送員

新北市新莊區56歲王姓外送員晚間7時許騎機車經過中港路時，因停讓行人放慢車速引起後方21歲吳姓騎士不滿按喇叭，雙方發生衝突持安全帽互毆，吳男父親也到場加入戰局毆打王男。警到場將雙方壓制逮捕，因雙方互不提告，詢後依社會秩序維護法裁處。

新莊警方昨晚7時許接獲報案，新莊區中港路有人打架，警員趕抵現場發現吳男父子與王男持安全帽互毆。警方立即制止壓制雙方並將3人帶回警局。

據了解，56歲王姓外送員騎機車經過新莊區中港路時，因前方有行人經過放慢車速，引起後方21歲吳姓騎士不滿按鳴喇叭，雙方發生口角後停在中港公園路口溝通按喇叭一事，不料一言不合竟爆發肢體衝突，持安全帽及徒手互毆。吳男父親（52歲）接獲通知後趕至現場，持安全帽與兒子聯手毆打王男。