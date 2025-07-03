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影／台76線快速道八卦山隧道火燒車 駕駛嚇壞駛入避車彎棄車逃命
台76線快速道彰化縣八卦山隧道路段今天上午8點35分發生火燒車事件，幸好小客車駕駛看到引擎蓋冒煙，趕緊駛入避車彎棄車逃生，並通知警消，雖一度引發隧道內車輛駕駛緊張，幸消防隊獲報趕到，在10分鐘內撲滅火勢，９時排除障礙物，恢復正常通車。
國道三隊表示，這起火燒車事故發生在台76線東向員林往草屯方向30.7公里八卦山隧道路段，小客車古姓駕駛發現，車子疑引擎溫度升高過熱冒煙，立即將車停在避車彎，並管制通行車輛，幸好消防隊在8時45分撲滅火勢，現場於9時4分排除，不過小客車車頭已燒到面目全非，起火原因調查中。
國道警察也提醒民眾，車輛應定期保養檢修，若行駛途中感覺車輛有異狀、如異音、燒焦味道、冒煙等，應盡速將車輛停於路肩、避車彎或下交流道較安全處所等候救援。
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