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台中豐原1家5口陳屍家中 鄰居：當鋪牽走2機車在地上留電話

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台中豐原1家5口陳屍家中 鄰居：當鋪取車在地上留電話　

聯合報／ 記者趙容萱游振昇／台中即時報導

台中市豐原區驚傳62歲王姓男子等一家5口陳屍屋內多日死亡案，現場也發現炭盆以及信件等物品。當地豐原里長洪源隆陪同警方破門，他表示，王家是租屋在這棟透天厝，平時作息正常，但鄰居昨天看見當鋪來牽走王家二輛機車，相當不尋常。

據了解，王姓男屋主經營軍警用品店，王家人生前曾向親友透露低潮，王男的友人很久聯絡不到王男，昨天報警。

警方獲報後，會同豐原里長洪源隆到場查看，研判王家人可能有生命危險，因此通知鎖匠破門，發現王姓一家5人，包括62歲王姓屋主、63歲凃姓妻子、35歲及34歲王家大女兒以及二女兒，還有王家28歲的小兒子陳屍家中明顯死亡。

洪源隆表示，王家是租屋在這棟透天厝，平時和鄰居互動不多，是否為高風險家庭？還在調查中；鄰居反映，王家平時作息正常，並沒有特殊之處，王家擁有四輛機車，都停放在透天厝的一樓，昨天有當鋪人員前來牽走其中二輛機車，但不見王家人出來處理，隨後當鋪人員在地上還留有電話等資訊後離去，相當不尋常。

警方現場勘察採證，未有打鬥痕跡，排除有外力介入情形；警方也呼籲，民眾在遇到人生低潮或瓶頸時，應透過社會協助及專業諮詢共尋解決之道，以度過難關。

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台中市豐原區驚傳62歲王姓男子等一家5口陳屍屋內，已死亡多日。示意圖(與本案無關)／本報資料照
台中市豐原區驚傳62歲王姓男子等一家5口陳屍屋內，已死亡多日。示意圖(與本案無關)／本報資料照

生命線 透天厝 鄰居

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