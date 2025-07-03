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豐原一家5口疑債務困擾 找鎖匠開門來不及已死亡

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區昨晚傳出一家5口死亡案，警方初步調查，這家人疑因債務問題，昨晚警消報案趕到民宅，會同里長找鎖匠一對夫妻和3名小孩已死亡，未送醫。

據了解，一名男子的朋友很久聯絡不到他，昨晚通報，警方會同豐原當地里長到場查看後，鎖匠開門，發現屋內5人均已死亡。

豐原警分局昨晚接獲報案後，迅速派員前往現場，發現王姓一家5人(62歲王男、63歲凃女、35歲王女、34歲王女、28歲王男)陳屍家中明顯死亡。

經現場勘察採證，未有打鬥痕跡，排除有外力介入情形；現場留有遺書，經訪查友人告知近日有傳送輕生意念之訊息，疑因財務關係輕生，本案業報請臺中地檢署辦理刑事相驗。

警方呼籲，民眾在遇到人生低潮或瓶頸時，應透過社會協助及專業諮詢共尋解決之道，以渡過難關。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市豐原區昨晚傳出一家5口死亡案，警方初步調查，這家人疑因債務問題，昨晚警消報案趕到民宅，會同里長找鎖匠一對夫妻和3名小孩已死亡，未送醫。（示意圖與本案無關）／本報資料照
台中市豐原區昨晚傳出一家5口死亡案，警方初步調查，這家人疑因債務問題，昨晚警消報案趕到民宅，會同里長找鎖匠一對夫妻和3名小孩已死亡，未送醫。（示意圖與本案無關）／本報資料照

死亡 生命線 豐原

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