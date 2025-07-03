影／高雄護膚店半百婦學生服和全裸男客性交易 警衝入做一半超尷尬

高市七賢二路有「土地公大樓」之稱的某護膚店，以工程師到店消費「女服務生有粉嫩小頭，水蛇腰及撕裂叫聲」的交易文攬客，警方昨凌晨搜索，當場逮獲2名持觀光簽證來台賣淫的泰籍女郎，其中一女身穿高中服和男客全裸交易，另查獲2名負責人及員工和3名女服務生。

新興警分局指出，日前有民眾檢舉位於七賢二路某大樓的護膚店暗中從事賣羊頭掛狗肉的色情交易，該店以一名工程師的消費心得行銷文攬客，文中指女服務生以雙手挑逗蛋蛋，洗澡也很到位，有飽滿的身材及粉嫩的小頭，水蛇腰，可愛的臉蛋，撕裂的叫聲，回客率高達95%，行銷文並搭配有號碼的爆乳女郎照片供顧客點名挑選。

警方查證屬實，昨凌晨1時許先由專案人員先行喬裝入內，後續支援警力會同移民署高雄專勤隊在該店查獲現場負責人林姓女子（52歲）、員工李姓女子（54歲），以及2名從事觀光簽證來台的泰國籍伊女（31歲）、達女（30歲），另有台灣籍的丁姓女子（23歲）、陳姓女子（27歲）以及蔡姓女子（55歲）等3名女服務生，以及男客簡姓男子（52歲），並查扣不法所得及帳冊。

其中55歲的蔡女身穿高中生制服和簡男以1800元從事性交易，警方衝入包廂內時，兩人全裸上陣，見警方表情超尷尬。

警方將8人全數帶回，現場負責人林女與員工李女因以每次媒介半套性交易新1800元，並從中抽取900元藉此牟利，警詢後被依妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦。