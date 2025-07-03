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影／台東栗松溫泉男子跌倒小腿骨折 警消花7小時救出
台東海端鄉栗松溫泉1名施姓男子昨於溪谷底部不慎跌倒，導致右腳小腿骨折，行動受限待援，警消獲報前往救援，由於地形崎嶇、地勢落差大，16名警義消利用器具，花7小時合力將男子救出。
消防局表示，昨天上午11點26分受理案件後，立即啟動救援機制，派遣關山消防大隊警、義消共計16名人員前往現場，包含5名消防人員及11名關山及海端義消救援人員。
由於栗松溫泉地形崎嶇、地勢落差大，加上山區天候不穩及地面濕滑，救援人員攜帶繩索器材、軟式擔架、省力滑輪架設及救護固定器材等專業裝備徒步深入山區。
歷經長時間艱難跋涉，終於於下午2時56分順利接觸男子，並為其患肢包紮固定。在搬運過程中，因現場地勢落差極大，搬運空間有限，且路況崎嶇狹窄，增加了人力搬運難度。
救援人員分段接駁，並架設繩索滑輪系統輔助搬運，同時調派照明設備與後勤人員支援，歷經長時間救援，於晚間9點22分順利將男子護送至登山口，並後送至馬偕醫院接受進一步治療。
消防局提醒民眾，進入山區或溫泉景點時，務必評估自身體能及裝備狀況，並注意地形環境安全，避免發生意外。如遇突發事故，請即刻撥打119報案求助。
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