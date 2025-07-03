影／台東栗松溫泉男子跌倒小腿骨折 警消花7小時救出

牛埔幫元老齊惠生4月傳出因多重器官衰竭病逝，齊惠生離世後兩個多月，牛埔幫再傳另一大老、綽號「牛財」的葉明財，6月20日在家人陪伴下離世，享壽84歲，由於葉明財在幫中資歷深厚，據傳也是創幫大老之一，消息一出也引發江湖議論，牛埔幫兩名大老接連離世，外界關注幫派勢力版圖是否改變，牛埔幫日後將由誰主理？ 牛埔幫從前是台北市中山區「統一口（統一飯店）」、「鐵支路（雙連車站）」、「麵線埕（雙城街一帶）」等多個地方聚合所組。1960年代，牛埔幫伴隨地方經濟發展，投入舞廳、酒店、三溫暖、遊樂場、賭場等各種特種行業，賺錢賺得荷包滿滿，人力物力隨之強盛。

2025-07-03 08:00