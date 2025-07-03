86歲南投失智婦迷路…騎50公里到台中山區 警花3天果園找到車

一名86歲婦人騎機車迷路，從南投草屯騎到台中和平山區，翻山越嶺騎了50公里，台中市和平警分局員警在山區搜尋，終於找到正摸黑走路的婦人，3天後也幫忙找到她的機車，助她平安回家。

台中市和平警分局和平派出所上月25日晚上6時接獲協尋通報，一名年約86歲的許姓婦人自南投草屯東山路住家騎機車出門買菜，途中疑似因失智症狀迷途失蹤，警方查出婦人最後行蹤出現在台中和平山區。

值班警員陳裕凱獲報後，立即調閱路口監視器影像，掌握婦人衣著特徵及機車車號，確認其行蹤仍在和平轄內，通知線上員警擴大搜尋；最後在和平區東關路三段崑崙巷，發現婦人獨自一人摸黑徒步行走，警方上前關懷並帶返派出所休息，通知其家屬接回；家屬趕抵派出所後，對警方熱心協助、積極尋人表達由衷感謝。

據了解，婦人近年來出現失智症狀，記憶力衰退，常常忘記生活細節，當天她原本只打算外出購買日用品，卻意外一路從南投騎機車至台中東勢，再沿山路進入和平區山區。員警發現婦人時，未看到其機車，在附近小巷及果園展開巡查，並拜託鄰近居民協助注意；經多日搜尋，上月28日在崑崙巷一處果園中尋獲遺失機車，讓此起迷途事件圓滿落幕。

和平警分局長施永昭呼籲，民眾如發現疑似走失長者，應主動提供協助並通報警方，共同守護社區安全；也提醒家中如有失智長輩，應隨身攜帶身分識別證明或配戴防走失手鍊，避免獨自外出，以利警方於第一時間確認身分，迅速協助返家。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線