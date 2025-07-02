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600元債務衝突 戒毒男殺戒毒男
蔣姓男子與李姓男子昨天上午在彰化醫院外起口角，蔣男涉持野外求生刀刺穿李左頸，因命中要害，李立即被送往彰醫急診室仍不治；警方初步調查二人是為六百元債務起糾紛，警詢後依殺人罪嫌送辦。
警方調查，四十八歲蔣男與四十九歲李男，都是定期到醫院服用美沙冬的戒毒者，昨天上午七時許兩人在彰化醫院服藥區外起口角，走到醫院一旁的稻田旁理論時，蔣男涉持刀刺中李男頸部，李男中刀後一度想走回醫院求救，最後不支倒在院區後方停車場旁。
有路人發現異狀，攙扶李男坐在草地旁，並跑到急診室通報，院方立刻用推車將李男送急診，但李男當時已渾身是血陷入昏迷。
彰化醫院急診室主任黃鎧翊說，李男七時十二分送至急診室時已無呼吸心跳，經急救卅分鐘不治，左頸有一處寬四公分的傷口，研判是穿刺致命，由檢方相驗釐清。
警方趕到當場逮捕蔣男，從蔣男身上起出犯案的野外求生刀。據了解，蔣男供稱六月間曾借李男六百元，二人昨在醫院相遇時，他要求李男還錢，走到醫院旁稻田談判時起口角。
蔣男稱李男揮拳要打他，才會從包包內拿出刀自我防衛，雙方搶刀過程不慎刺中李男左前胸靠近脖子處，蔣男則左手挫傷。
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