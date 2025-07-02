收賄幫運菸入監 管理員判刑4年半

新竹監獄戒護科前管理員蔣姓男子，涉陸續收賄與接受招待喝酒共八萬多元，協助私運香菸、茶葉入監供受刑人販售牟利。新竹地方法院依貪汙罪判蔣四年六月徒刑，褫奪公權四年；行賄蔣夾帶物品的洪姓受刑人判刑一年二月。可上訴。

判決指出，蔣男二○一三年起擔任新竹監獄管理員，二○二一年間接任中央台助勤，負責受刑人管理、接見、發受書信、送入物品處理及違禁品、管制品查禁等。洪、黃、葉三人先後入監服刑結識蔣。

二○二一年十月，洪男為了取得香菸、茶葉在獄中使用及轉售，指使李姓阿姨代購轉交給黃男，再由黃在監所外交給蔣，由蔣夾帶入監交給洪，蔣從中賺取六千元謝禮。

二○二二年一月底，洪男借款九萬元，由李婦買黃長壽香菸六十條，剩餘三萬六千元透過黃男轉交給蔣。蔣把香菸藏在合作社庫房及推車內，利用不知情陳姓受刑人推送物品機會，夾帶給在工廠當福利員的洪，洪再將高價轉賣其他受刑人。事後洪透過葉男請客喝酒，再送蔣三萬六千元紅包。

法官認為，蔣身為公務員，利用擔任監所管理員機會接受賄賂及喝酒，違背職務有害官箴，且違反獄政管理規則，造成監所管理漏洞。

考量蔣男、洪男、葉男、李婦偵審時均自白，黃男否認，判蔣四年六月徒刑，褫奪公權四年，犯罪所得八萬五五○○元沒收；洪男判一年二月、黃男十一月、葉四月，均褫奪公權一年。李婦沒前科，只幫忙轉交無從中獲利，犯後態度良好，判四月，緩刑兩年。