母子3屍凶手想藏錢 1670萬被A走

男子陳宏嘉（中）掐死女友再將雙胞胎兒子丟洗衣機悶死遭判無期徒刑定讞，托出監獄友變賣土地「藏錢」結果遭侵占一六七○萬餘元。本報資料照片

彰化男子陳宏嘉掐死女友、將兩名十個月大雙胞胎兒子扔進洗衣機悶死，奪走三命遭判無期徒刑定讞；陳因繼承母親農地，想規避被害人求償，委託賴姓獄友出監後替他賣土地、保管一六七○萬餘元價金，賴卻侵吞占為己有。台中地方法院依侵占罪判賴男二年四月徒刑。

陳宏嘉二○一九年十一月三日不滿女友擔任傳播小姐、疑與異性曖昧，衝突後掐死對方，還將兩人生的雙胞胎兒子丟進洗衣機、塞滿厚重毛毯悶死，行凶後和朋友出遊散心；一、二審被判死刑，更一審改判無期徒刑，最高法院去年九月駁回定讞。

檢警調查，陳男坐牢認識賴成為朋友；二○二一年陳母過世，陳繼承彰化農地等遺產，因面臨死者家屬求償想要「藏錢」，賴表示自己出監後可幫忙出售農地、保管價金，每月寄一萬元到監所給陳用。

陳同意，賴二○二二年四月廿六日出監，偽造陳男表哥名義寄送到台中看守所，向陳取得「在監所委託證明書」、「在矯正機關委託證明書」等，記載陳授權賣土地後價款匯到賴名下戶頭。

同年七月十五日賴再由不動產公司將陳繼承的農地賣出，卻僅將其中四萬元寄到監所給陳，其餘一六七○萬三一五三元私吞後就失聯；陳在獄中久久沒收到錢，驚覺上當提告。

法院審理時賴否認侵占，辯稱陳請他賣農地是為了藏錢、請他投資，希望出獄後錢還在，都是陳全權授權；辯護人說，賴將錢用於綠能風力發電產業，無侵占犯意，雖遭詐騙集團騙走一○三○萬元，但並非賴期望結果。但陳男否認要賴投資綠能，只委託管理錢。

法院勘驗兩人書信，賴男一再提到已想到「藏錢」方案，並稱會以法律保障陳權益、處理信託等，把錢存起來等，和拿去投資可能有風險不同，且根據親友證詞，賴還將錢用於代購、償還私人債務。

法院審酌賴侵占高達一六七○萬餘元，和陳調解賠償一二○萬元，依侵占罪判刑二年四月，另依偽造文書罪判四月，得易科罰金。可上訴。